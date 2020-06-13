«Я точно в Челябинске?» Новый фонтан в парке Терешковой восхитиложан

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:23:48+03:00

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В парке Терешковой запустили «сухой» фонтан. От привычных конструкций он отличается тем, что у него нет чаши, а струи воды бьют прямо из-под решетки. Такие фонтаны еще называют «пешеходными», потому что по ним можно ходить.

Реконструкция парка имени первой женщины-космонавта завершилась в прошлом году глубокой осенью. Тогда фонтан включили в тестовом режиме, а затем законсервировали. Ранее администрация парка говорила, что фонтан включат после «особого распоряжения». Вероятно, этот момент настал.

Накануне, в День России, горожане заметили, что фонтан начал работать.

— Проезжали мимо и увидели подсветку в парке, решили остановиться. Невероятно красиво! Думаю: а я точно в Челябинске? Нет слов, просто детский восторг, — восхищается читательница КП-Челябинск Ирина.

— Много лет мечтала уехать из Челябинска, а теперь даже остаться хочется! — пишет еще одна жительница города Ксения.

А вы уже были в парке Терешковой? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/784725" frameborder="0"></iframe> В челябинском космопарке запустили фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU