2020-06-13T11:23:48+03:00
Общество

«Я точно в Челябинске?» Новый фонтан в парке Терешковой восхитиложан

Запуск фонтана откладывали из-за коронавируса
Алина КУНГУРЦЕВА
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Вечером фонтан подсвечивается. Фото: читатель КПВечером фонтан подсвечивается. Фото: читатель КП
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В парке Терешковой запустили «сухой» фонтан. От привычных конструкций он отличается тем, что у него нет чаши, а струи воды бьют прямо из-под решетки. Такие фонтаны еще называют «пешеходными», потому что по ним можно ходить.

Реконструкция парка имени первой женщины-космонавта завершилась в прошлом году глубокой осенью. Тогда фонтан включили в тестовом режиме, а затем законсервировали. Ранее администрация парка говорила, что фонтан включат после «особого распоряжения». Вероятно, этот момент настал.

Накануне, в День России, горожане заметили, что фонтан начал работать.

— Проезжали мимо и увидели подсветку в парке, решили остановиться. Невероятно красиво! Думаю: а я точно в Челябинске? Нет слов, просто детский восторг, — восхищается читательница КП-Челябинск Ирина.

— Много лет мечтала уехать из Челябинска, а теперь даже остаться хочется! — пишет еще одна жительница города Ксения.

А вы уже были в парке Терешковой? Делитесь впечатлениями в комментариях!

В челябинском космопарке запустили фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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