В Челябинской области умерли пятеро больных коронавирусом: что известно о погибших

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:03:55+03:00

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Пять человек, зараженных вирусом нового типа, скончались за минувшие сутки на Южном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. Для Челябинской области это цифра рекордная. Ранее в регионе умирали по 2-3 зараженных.

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У троих человек COVID-19 стал основной причиной смерти. Это пациентка 86 лет из Магнитогорска, пациент 67 лет из Челябинска и пациент 84 лет из Копейска.

Тяжелые заболевания не оставили шансов еще двум зараженным, а ковид оказался сопутствующим. У 58-летнего магнитогорца был постинфарктный кардиосклероз, тромбоэмболия легочной артерии. У 82-летнего челябинца были хронический лимфолейкоз и ишемическая болезнь сердца.

С начала эпидемии в Челябинской области коронавирусом заразилось 4 642 южноуральцев. Чуть больше половины уже вылечились — 2 399. Продолжают лечение 2 140. 77 человек не удалось спасти. Часть заболевших перевели по месту прописки в другие регионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU