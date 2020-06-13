Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:11:05+03:00

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Ежедневно на Южном Урале прибавляется со сотне с лишних новых зараженных COVID-19. К счастью, большое количество больных идет на поправку. По данным из оперативных сводок, которые ежедневно дает минздрав, на этой неделе общее количество выписанных превысило число тех, кто находится на лечении. На сегодняшний день эти цифры составляют 2 399 и 2 140 соответственно.

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Мы изучили списки на сайте Коронавирус74 и заметили, что есть муниципалитеты, где ни осталось ни одного больного. Нас вновь удивил Карабаш! Город «сдался» последним. По последним данным, 32-летний пациент уже выписан.

В Локомотивном городском округе, расположенном под Карталами, выписали всех больных в количестве двух штук. В закрытом городе Снежинске выписано все семь больных.

Назовем муниципалитеты, где осталось меньше пяти больных. В Пластовском и Нагайбукском районе находятся на лечении четыре человека, по два — в Варненском и Еткульском. Один заболевший остается в Уйском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU