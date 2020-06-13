В Магнитогорске нашли сбежавших из психушки рецидивистов и алкоголика

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:27:42+03:00

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Полицейские Магнитогорска нашли троих пациентов, сбежавших из психоневрологической больницы №5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Беглецы задержаны по горячим следам и возвращены обратно в больницу, — сообщили в полицейском главке.

Беглецов объявили в розыск накануне, однако стены психушки они покинули в четверг, 11 июня. Двое из них — 27-летний Александр Перчаткин и его тезка, 22-летний Александр Клещев были по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причем второй осужден по четвертому пункту, это значит, что потерпевший погиб.

Вместе с ними был 35-летний пациент Константин Колбасов, он житель Магнитогорска. Криминального прошлого за третьи беглецом нет, в больнице его лечили от алкоголизма.

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ИСТОЧНИК KP.RU