Погода в Челябинске 14 июня 2020: задержится ли прохлада

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:40:48+03:00

Еще один день передышки - и жара возвращается. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 14 июня 2020 года

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В грядущее воскресенье мир отмечает сразу два праздника — День блогера и День донора крови. А пока вы решаете, какой из них для вас ближе, мы расскажем вам о погоде в Челябинске на 14 июня 2020 года.

Нынешняя суббота подарила страдающим от жары передышку. Воскресенье, 14 июня, отчасти повторит этот день. По прогнозам синоптиков Челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +4...+6 градусов. Днем в Челябинске ожидается +16...+18 градусов.

Дожди ушли, ветер в городе постепенно стихает. Но режим НМУ пока не объявляют.

В понедельник, 15 июня, в областной центр вернется жара. Первые дни недели пройдут при температуре +25 градусов. Осадков не будет до следующей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU