2020-06-13T18:15:18+03:00
Общество

«Воды по колено или меньше»: челябинский урбанист предложил сузить реку Миасс

Лев Владов проплыл по реке на доске
Ирина ФАДЮШИНА
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У реки Миасс огромный потенциал для отдыха и развлечений. Фото: Челябинский урбанист/vk.comУ реки Миасс огромный потенциал для отдыха и развлечений. Фото: Челябинский урбанист/vk.com
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Урбанист Лев Владов вместе с единомышленниками проплыли по реке Миасс в черте города на SUP-досках, чтобы исследовать ее проблемы и перспективы. Оказалось, что главная водная артерия Челябинска пользуется популярностью у горожан, которым приходится добираться туда «козьими тропами»ю

— Много загорающих. До Свердловского проспекта люди купаются, — рассказал он. — На воде очень хорошо и тихо. Город открывается с новой стороны, хочется бывать здесь чаще. Берега очень природные и живописные, много разных птиц.

Некоторые отчаянные горожане купаются в реке. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Некоторые отчаянные горожане купаются в реке. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Из водохранилища вытекает чистая прозрачная вода, отмечает Лев Владов. После водосброса много рыбы и рыбаков. После поселка Благодатово активисты нашли первую трубу, после которой вода становится мутнее.

— Почти везде очень мелко, воды по колено или меньше. Миасс нужно сужать во многих местах. Река зарастает водорослями. Очень слабое течение. Простая очистка реки вылечит симптомы, а не проблему.

По его словам, у реки огромный рекреационный потенциал: нужны пляжи, пешеходные мосты, станции проката лодок, создание большой пешеходных дорожки от Тополиной аллеи до улицы Кирова. Там же можно устраивать различные мероприятия.

Недостроенный конгресс-холл. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Недостроенный конгресс-холл. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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