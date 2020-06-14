Погода в Челябинске на 15 июня 2020: все в очередной раз изменится

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:18:30+03:00

Какой будет погода в Челябинске 15 июня 2020 года

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В цивилизованных странах осталось мало язычников, тем не менее в понедельник, 15 июня, мир отмечает всемирный День ветра. Впрочем, праздник придумали энергетики, так что задабривать силы природы завтра не обязательно. А мы расскажем, какой будет погода в Челябинске 15 июня 2020 года.

По данным Гидрометцентра России, ближайшая ночь будет прохладной: всего +7 градусов. Однако днем потеплеет до +24 градусов. В Челябинск возвращается летняя погода. Синоптики полагают, что она продержится три дня. А потом город снова ждет похолодание.

Ветер в ближайшие дни будет слабым, еле заметным. Пару дней ему придется гонять облака. Но осадков в Челябинске до среды не ожидается.

Такой будет погода в Челябинске 15 июня 2020 года и в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU