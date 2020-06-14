В Челябинске выставили на торги казармы бывшего танкового училища

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:18:41+03:00

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14 миллионов рублей — именно в такую сумму оценили казармы бывшего танкового училища в Челябинске. Земельный участок с военным комплексом площадью в 0,76 гектаров выставили на продажу, несмотря на статус объекта культурного наследия.

Электронные торги организовала банк «Дом.рф». Сами казармы были построены еще в начале XX века, однако сейчас не используются уже более 10 лет. Помимо самих казарм на участке также расположен штаб.

При этом, новому собственнику не позволят снести здания. По условиям конкурса, а также законодательства, владельцу будет необходимо провести работы по сохранению комплекса. Сами же торги намечены на 3 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU