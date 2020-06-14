В Челябинске выставили на торги казармы бывшего танкового училища
14 миллионов рублей — именно в такую сумму оценили казармы бывшего танкового училища в Челябинске. Земельный участок с военным комплексом площадью в 0,76 гектаров выставили на продажу, несмотря на статус объекта культурного наследия.
Электронные торги организовала банк «Дом.рф». Сами казармы были построены еще в начале XX века, однако сейчас не используются уже более 10 лет. Помимо самих казарм на участке также расположен штаб.
При этом, новому собственнику не позволят снести здания. По условиям конкурса, а также законодательства, владельцу будет необходимо провести работы по сохранению комплекса. Сами же торги намечены на 3 июля 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU