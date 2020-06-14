Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва»

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:05:26+03:00

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Уроженка Челябинска Ксения Слепенкова вошла в финал конкурса «Мисс Москва-2020». Ныне студентка столичного института будет соревноваться с 20 другими девушками за звание самой красивой женщины Москвы.

Сейчас Ксения учится на четвертом курсе психологии в Московском социально-педагогическом институте. Ранее девушка занималась дзюдо, а после открыла для себя модельный бизнес. При этом, по словам девушки, «Мисс Москва 2020» для нее — первый подобный конкурс в ее жизни.

Ксения также участвовала в конкурсе «Мисс самоизоляция» от Комсомольской правдыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову в этот раз конкурс будет необычным: финал «Мисс Москва-2020» из-за пандемии коронавируса пройдет полностью режиме онлайн 2 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU