Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва»
Уроженка Челябинска Ксения Слепенкова вошла в финал конкурса «Мисс Москва-2020». Ныне студентка столичного института будет соревноваться с 20 другими девушками за звание самой красивой женщины Москвы.
Сейчас Ксения учится на четвертом курсе психологии в Московском социально-педагогическом институте. Ранее девушка занималась дзюдо, а после открыла для себя модельный бизнес. При этом, по словам девушки, «Мисс Москва 2020» для нее — первый подобный конкурс в ее жизни.
Ксения также участвовала в конкурсе «Мисс самоизоляция» от Комсомольской правдыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
К слову в этот раз конкурс будет необычным: финал «Мисс Москва-2020» из-за пандемии коронавируса пройдет полностью режиме онлайн 2 июля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU