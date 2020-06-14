Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:24:22+03:00

В регионе зафиксировано наибольшее количество смертей за последнее время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает увеличиваться. Согласно последним данным на утро 14 июня в регионе зафиксировано 169 новых случаев.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

По информации от минздрава, под медицинским наблюдением остается 2269 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 4811 человек. При этом их больниц было выписано 35 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 погибло четверо человек: одному из них было всего 37 лет. Также зафиксирована смерть 84-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от злокачественного новообразования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU