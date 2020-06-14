2020-06-14T09:24:22+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В регионе зафиксировано наибольшее количество смертей за последнее времяВ регионе зафиксировано наибольшее количество смертей за последнее времяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает увеличиваться. Согласно последним данным на утро 14 июня в регионе зафиксировано 169 новых случаев.

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По информации от минздрава, под медицинским наблюдением остается 2269 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 4811 человек. При этом их больниц было выписано 35 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 погибло четверо человек: одному из них было всего 37 лет. Также зафиксирована смерть 84-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от злокачественного новообразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост
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