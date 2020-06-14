Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает увеличиваться. Согласно последним данным на утро 14 июня в регионе зафиксировано 169 новых случаев.
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По информации от минздрава, под медицинским наблюдением остается 2269 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 4811 человек. При этом их больниц было выписано 35 пациентов.
За прошедшие сутки от COVID-19 погибло четверо человек: одному из них было всего 37 лет. Также зафиксирована смерть 84-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от злокачественного новообразования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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