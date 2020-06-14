Две жительницы Челябинской области попали в книгу рекордов

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:19:13+03:00

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Наибольшая разница в возрасте прапрабабушки и праправнучки, рожденных в один день в России — именно в таком достижении двое жительниц Челябинской области смогли поставить новый рекорд. Необычным достижением могут похвастаться в Магнитогорске.

Так оказалась, что шестилетняя Злата и ее 101-летняя прапрабабушка Анна Ивановна родились в один день: 18 августа. При этом, это не единственное интересное достижение. Помимо этого у них наибольшая разница в возрасте со статусом «прапра».

Схожий рекорд, правда уже без прапра, смогли установить жители Нижнего Новгорода. У местной бабушки с внуком разница в возрасте составила 82 года и несколько месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU