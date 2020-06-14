2020-06-14T12:19:13+03:00
Общество

Две жительницы Челябинской области попали в книгу рекордов

Само достижение оказалось весьма необычным
Поделиться:
Разница составила 95 летРазница составила 95 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Наибольшая разница в возрасте прапрабабушки и праправнучки, рожденных в один день в России — именно в таком достижении двое жительниц Челябинской области смогли поставить новый рекорд. Необычным достижением могут похвастаться в Магнитогорске.

Так оказалась, что шестилетняя Злата и ее 101-летняя прапрабабушка Анна Ивановна родились в один день: 18 августа. При этом, это не единственное интересное достижение. Помимо этого у них наибольшая разница в возрасте со статусом «прапра».

Схожий рекорд, правда уже без прапра, смогли установить жители Нижнего Новгорода. У местной бабушки с внуком разница в возрасте составила 82 года и несколько месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пока не новый очаг: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин
Челябинские активисты выбрали объект культурного наследия для реставрации
Необычный вкус: в Беларуси отправили на проверку специи из Челябинской области
Погода в Челябинске на 15 июня 2020: все в очередной раз изменится
Две жительницы Челябинской области попали в книгу рекордов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост
Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва»
В Челябинске выставили на торги казармы бывшего танкового училища
«Воды по колено или меньше»: челябинский урбанист предложил сузить реку Миасс
Погода в Челябинске на 14 июня 2020: задержится ли прохлада
«Такое есть брезгливо»: челябинские феминистки усмотрели отсыл к порносайту в рекламе ларька с бургерами
В Магнитогорске нашли сбежавших из психушки рецидивистов и алкоголика
Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных
В Челябинской области умерли пятеро больных коронавирусом: что известно о погибших