Необычный вкус: в Беларуси отправили на проверку специи из Челябинской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:50:08+03:00

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Полный букет в специях: в Беларуси возникли проблемы с прибывшими из Челябинской области приправами. Специальная экспертиза показала превышения вредных бактерий в нескольких продуктах.

Как сообщает инспекция госстандарта Гомельской области республики, претензии возникли к продуктам марки Relish. Так в ходе проверки выяснилось, что в составе молотой корицы не только превышены показатели по бактериям и плесени, но также обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что не допускается по нормам. Схожий букет вредных веществ нашли и в других продуктах производителя

Впрочем, проблемы возникли не только с южноуральскими специями. Так серьезные нарушение нашли в продукции московской фирмы «Натрули», бренда «Appetita» польского предприятия «Колиан ООО» и Miss Aroma от российской компании из Саратова «Аллегро-Специи».

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ИСТОЧНИК KP.RU