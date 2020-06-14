2020-06-14T13:50:08+03:00
Общество

Необычный вкус: в Беларуси отправили на проверку специи из Челябинской области

В некоторых пробах выявили превышение вредных бактерий
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Одно из веществ вызывает кишечную палочкуОдно из веществ вызывает кишечную палочкуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Полный букет в специях: в Беларуси возникли проблемы с прибывшими из Челябинской области приправами. Специальная экспертиза показала превышения вредных бактерий в нескольких продуктах.

Как сообщает инспекция госстандарта Гомельской области республики, претензии возникли к продуктам марки Relish. Так в ходе проверки выяснилось, что в составе молотой корицы не только превышены показатели по бактериям и плесени, но также обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что не допускается по нормам. Схожий букет вредных веществ нашли и в других продуктах производителя

Впрочем, проблемы возникли не только с южноуральскими специями. Так серьезные нарушение нашли в продукции московской фирмы «Натрули», бренда «Appetita» польского предприятия «Колиан ООО» и Miss Aroma от российской компании из Саратова «Аллегро-Специи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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