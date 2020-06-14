Челябинские активисты выбрали объект культурного наследия для реставрации

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:57:34+03:00

Сейчас за объектом ухаживают участники местного автоклуба. Фото: Том Сойер Фест, vk.com

При этом, точную дату начала работ организаторы не знают

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Флигель дома Пчелина — именно этот объект выбрали челябинские активисты из «Том Сойер Фест» для реставрации. Правда, когда кирпичную пристройку, сохранившуюся благодаря местному автоклубу, начнут восстанавливать пока неизвестно.

— Придется принять эту правду жизни, друзья — пандемия прошлась по всем одинаково. Безопасность команды для нас важнее всего, так что будьте готовы к неожиданностям, — рассказали актвисты в своих социальных сетях.

Проблема осложняется и тем, что система разрешений для реставрации также пока не поспевает за пандемией. Правда, им помогают владельцы местного автоклуба

— Для этого нужен проект, разрешение от Комитета охраны ОКН, план работ и мероприятий. Система еще отходит от карантина, так что мы застряли на проектировании, — говорят организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU