2020-06-14T16:40:28+03:00
Общество

Пока не новый очаг: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин

У одного из сотрудников нашли коронавирус
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Новые жертвы среди медиков: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин. У одного их сотрудников учреждения оказался положительный тест на коронавирус.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева

00:00
00:00

Как рассказали в пресс-службе поликлиники, из-за карантина временно запрещены посещения учреждение, плановые осмотры, а также вакцинация. В поликлинике будут принимать пациентов только по экстренным показаниям.

Напомним, что на 14 июня в Челябинской области подтверждено 169 новых зафиксированных случаев COVID-19. Всего количество зараженных с начала пандемии почти достигло пяти тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пока не новый очаг: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин
Челябинские активисты выбрали объект культурного наследия для реставрации
Необычный вкус: в Беларуси отправили на проверку специи из Челябинской области
Погода в Челябинске на 15 июня 2020: все в очередной раз изменится
Две жительницы Челябинской области попали в книгу рекордов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост
Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва»
В Челябинске выставили на торги казармы бывшего танкового училища
«Воды по колено или меньше»: челябинский урбанист предложил сузить реку Миасс
Погода в Челябинске на 14 июня 2020: задержится ли прохлада
«Такое есть брезгливо»: челябинские феминистки усмотрели отсыл к порносайту в рекламе ларька с бургерами
В Магнитогорске нашли сбежавших из психушки рецидивистов и алкоголика
Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных
В Челябинской области умерли пятеро больных коронавирусом: что известно о погибших