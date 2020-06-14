Пока не новый очаг: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:40:28+03:00

У одного из сотрудников нашли коронавирус

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Новые жертвы среди медиков: в Снежинске закрыли детскую поликлинику на карантин. У одного их сотрудников учреждения оказался положительный тест на коронавирус.

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Как рассказали в пресс-службе поликлиники, из-за карантина временно запрещены посещения учреждение, плановые осмотры, а также вакцинация. В поликлинике будут принимать пациентов только по экстренным показаниям.

Напомним, что на 14 июня в Челябинской области подтверждено 169 новых зафиксированных случаев COVID-19. Всего количество зараженных с начала пандемии почти достигло пяти тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU