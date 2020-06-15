Забыли про ремонт: на трассе М-5 в Челябинской области образовался затор

15 Июнь 2020 2020-06-14T21:05:15+03:00

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Поездки в выходные заканчиваются пробками: челябинские водители стали массово жаловаться на пробки на федеральной трассе М-5. Затор начался у Златоуста и продолжается в обе стороны от города.

Предположительно это связано с ремонтными работами на некоторых участках дороги. Ранее об этом сообщало федеральное управление дорогами «Южный Урал». При этом некоторые работы продлятся до 15 августа.

Водителей просят заранее продумывать свои маршруты: помимо ограничения по скорости на трассе также организованно реверсивное движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU