2020-06-14T21:05:15+03:00
Общество

Забыли про ремонт: на трассе М-5 в Челябинской области образовался затор

Движение парализовано в обе стороны
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ждать приходилось долго. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск, vk.comЖдать приходилось долго. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск, vk.com
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Поездки в выходные заканчиваются пробками: челябинские водители стали массово жаловаться на пробки на федеральной трассе М-5. Затор начался у Златоуста и продолжается в обе стороны от города.

Предположительно это связано с ремонтными работами на некоторых участках дороги. Ранее об этом сообщало федеральное управление дорогами «Южный Урал». При этом некоторые работы продлятся до 15 августа.

Водителей просят заранее продумывать свои маршруты: помимо ограничения по скорости на трассе также организованно реверсивное движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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