Планируйте поездки: в челябинском поселке ограничат движение

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:48:04+03:00

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Ищите пути объезда ночью: на железнодорожном переезде в поселке Новосинеглазово на неделю ограничат движение транспорта. В это время на участке будут проходить ремонтные работы.

Как рассказали в мэрии Челябинска, ограничение будет действовать с сегодняшнего дня, 15 июня, до окончания работ 22 июня у переезда на 9-м километре перегона ст. Серозак — ст. Челябинск-Южный. Среди запланированного: замена барьерных плит, ремонт настила и асфальта на проезжей части.

В администрации также отметили, что несмотря на то, что все работы будут проходить вечером и ночью, водителей просят планировать свои поездки, поскольку машины смогут проезжать только по одной стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU