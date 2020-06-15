Планируйте поездки: в челябинском поселке ограничат движение
Ищите пути объезда ночью: на железнодорожном переезде в поселке Новосинеглазово на неделю ограничат движение транспорта. В это время на участке будут проходить ремонтные работы.
Как рассказали в мэрии Челябинска, ограничение будет действовать с сегодняшнего дня, 15 июня, до окончания работ 22 июня у переезда на 9-м километре перегона ст. Серозак — ст. Челябинск-Южный. Среди запланированного: замена барьерных плит, ремонт настила и асфальта на проезжей части.
В администрации также отметили, что несмотря на то, что все работы будут проходить вечером и ночью, водителей просят планировать свои поездки, поскольку машины смогут проезжать только по одной стороне.
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ИСТОЧНИК KP.RU