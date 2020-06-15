Спуск к воде тоже сделан для машин: Челябинский урбанист раскритиковал сквер у набережной
Челябинск для машин: Челябинский урбанист раскритиковал благоустройство набережной реки Миасс. Единственный спуск к воде представляет из себя асфальтовое поле, которое по вечерам привлекает автомобилистов.
— Если прийти к спуску вечером, там будут курить кальяны под сопровождение басовых вибраций. Это закономерное использование сквера в виде асфальтовой парковки. Абсолютно нормальное поведение горожан. Им не дали никакой альтернативы, — пишет активист в своих социальных сетях.
По фотографиям, которые приложены к посту можно увидеть, что даже пластиковые скамейки, выполненные в форме камней, которые команда урбаниста устанавливала на ЮУрГУ не всегда используются по назначению.
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ИСТОЧНИК KP.RU