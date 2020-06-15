2020-06-15T08:22:33+03:00
Общество

Сайт Дворца пионеров на Алом поле в Челябинске рухнул от потока желающих записаться в кружки

Родители застряли на этапе авторизации
Лидия ПЕСКОВА
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Дворец пионеров считается одним из самых уважаемых учреждений дополнительного образования детей.Дворец пионеров считается одним из самых уважаемых учреждений дополнительного образования детей.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В 9 часов утра 15 июня в Челябинске стартовала электронная запись в кружки Дворца пионеров на Алом поле. Однако сайт дворца практически сразу же стал выкидывать горожан из системы.

Чтобы записать чадо в кружок, сайт просит взрослых ввести логин и пароль. Но у многих челябинец просто нет личного кабинета на сайте Дворца пионеров. При этом кнопки, которая позволяет авторизоваться, на сайте попросту нет.

Встревоженные родители пишут просьбы о помощи в интернет-приемную Дворца пионеров. Его сотрудники отвечают, что проблема вызвана технической ошибкой, и ее устраняют.

Стоит заметить, что ажиотаж вокруг записи в коллективы дворца не случаен. Дворец пионеров на Алом поле считается одним из самых уважаемых учреждений дополнительного образования детей в Челябинске. Школьники могут заниматься здесь по бюджетным программам бесплатно. Однако мест не так много для города-миллионника, и на бюджет пройдут только те, кто успел записаться в числе первых.

Пару лет назад уже была похожая ситуация. Родители обвалили сайт Дворца в первый день записи. В результате Дворец отменил электронную запись и начал принимать документы при личном визите в приемную комиссию Дворца. Однако в этом году такой вариант под вопросом из-за режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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