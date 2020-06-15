Суд огласил приговор экс-омбудсмену Челябинской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:55:44+03:00

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Центральный райсуд огласил приговор по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в покушении на мошенничество. Ему дали два года, правда условно, с испытательным сроком три года.

Бывший омбудсмен признан виновным в попытке незаконно получить грант 3 млн рублей на покупку коров в 2017 году. По версии следствия, он представил в министерство сельского хозяйства, документы, содержащие ложные и недостоверные сведении. Фиктивность документов обнаружили на стадии проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU