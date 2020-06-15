В Челябинске за выходные коронавирусом заразились более 200 человек
244 — именно столько челябинцев заразились коронавирусом за прошедшие выходные. О таких цифрах рассказала глава горздрава Наталья Горлова, отметив, что при таких данных снимать масочный режим еще рано.
За пятницу количество больных увеличилось на 49 человек, за субботу на 108 человек, а за воскресение еще на 87 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1093 пациентов с COVID-19, при этом у 686 человек болезнь протекает в бессимптомной форме. Аппараты ИВЛ понадобились только 28 пациентам.
— Учитывая такие цифры, пока рано ослаблять масочный режим. Очень много в интернете видео и мыслей о том, хороши ли маски, но однозначно, предохраняет и защищает от инфицирования — это ношение масок и дистанцирование. Также нужно соблюдать все элементарные гигиенические навыки — мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, — рассказала Наталья Горлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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