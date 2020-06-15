Райффайзенбанк: получите скидку 25% на технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit!
Срок проведения: 20.04.2020 — 31.12.2020
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Мировой лидер по производству крупной и малой бытовой техники Whirlpool Corporation приглашает держателей карт Райффайзенбанка в закрытый клуб клиентов Whirlpool | VIP.
Как получить скидку:
— выберите на сайте Whirlpool VIP свой город из списка: Москва и другие города РФ;
— выберите товары и переместите в корзину;
— введите промокод RBANK;
— оплатите покупку картой Райффайзенбанка.
Скидка действует только при вводе промокода вручную.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU