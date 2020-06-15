Райффайзенбанк: получите скидку 25% на технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit!

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Мировой лидер по производству крупной и малой бытовой техники Whirlpool Corporation приглашает держателей карт Райффайзенбанка в закрытый клуб клиентов Whirlpool | VIP.

Как получить скидку:

— выберите на сайте Whirlpool VIP свой город из списка: Москва и другие города РФ;

— выберите товары и переместите в корзину;

— введите промокод RBANK;

— оплатите покупку картой Райффайзенбанка.

Скидка действует только при вводе промокода вручную.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU