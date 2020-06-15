2020-06-15T09:16:06+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
За сутки заразилось почти двести человекЗа сутки заразилось почти двести человекФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает ежедневно увеличиваться. Согласно последним данным на утро 15 июня в регионе зафиксировано 182 новых случая.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева

00:00
00:00

По информации от минздрава, сейчас под медицинским наблюдением остается 2416 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии практически достигло пяти тысяч человек. При этом их больниц было выписано 27 пациентов — ниже, чем на сутки ранее.

Сегодня, 15 июня, от COVID-19 погибло четверо человек — большинство старше 65 лет, только одному из умерших было 47. Также зафиксирована смерть 85-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от инфаркта мозга. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске за выходные коронавирусом заразилось более 200 человек

Рекорд был поставлен в субботу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Легкие напоминают плотную резину»: медики рассказали, как умирают от коронавируса в Челябинской области
11-летний школьник утонул в пруду в Челябинской области
В Магнитогорске девушка, делая селфи, упала с четвертого этажа
В Челябинске воровка вынесла из «Ашана» полный рюкзак зубной пасты и косметики
ВТБ открыл офис в Троицке
Минздрав рассказал еще о пяти пациентах, погибших от коронавируса в Челябинской области
«Месяц назад умерла мама»: в Челябинске от коронавируса скончался молодой работник детской поликлиники
«Уралэнергосбыт» вышел в соцсети
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей
Райффайзенбанк: получите скидку 25% на технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit!
В Челябинске за выходные коронавирусом заразились более 200 человек
Пилотный проект: в Челябинске появились площадки для раздельного сбора мусора
Суд огласил приговор экс-омбудсмену Челябинской области