Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает ежедневно увеличиваться. Согласно последним данным на утро 15 июня в регионе зафиксировано 182 новых случая.
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По информации от минздрава, сейчас под медицинским наблюдением остается 2416 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии практически достигло пяти тысяч человек. При этом их больниц было выписано 27 пациентов — ниже, чем на сутки ранее.
Сегодня, 15 июня, от COVID-19 погибло четверо человек — большинство старше 65 лет, только одному из умерших было 47. Также зафиксирована смерть 85-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от инфаркта мозга. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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