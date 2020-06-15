Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:16:06+03:00

За сутки заразилось почти двести человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает ежедневно увеличиваться. Согласно последним данным на утро 15 июня в регионе зафиксировано 182 новых случая.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

По информации от минздрава, сейчас под медицинским наблюдением остается 2416 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии практически достигло пяти тысяч человек. При этом их больниц было выписано 27 пациентов — ниже, чем на сутки ранее.

Сегодня, 15 июня, от COVID-19 погибло четверо человек — большинство старше 65 лет, только одному из умерших было 47. Также зафиксирована смерть 85-летнего пациента с коронавирусной инфекцией от инфаркта мозга. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске за выходные коронавирусом заразилось более 200 человек

Рекорд был поставлен в субботу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU