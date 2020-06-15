«Уралэнергосбыт» вышел в соцсети

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Потребители электрической энергии Челябинской области могут проконсультироваться по начислениям, показаниям и оплате через сообщения в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и директ в Инстаграм. Специалисты расскажут, как дистанционно переоформить документы, открыть лицевые счета и зарегистрировать личный кабинет. Время подготовки ответа занимает от нескольких минут до нескольких часов и зависит от сложности вопроса.

В аккаунтах размещаются новости компании, пошаговые инструкции по работе в удаленных сервисах, лайфхаки в сфере энергетики и важные объявления. Во «ВКонтакте» можно подписаться на ежемесячное напоминание о необходимости передачи показаний для максимально корректных начислений. Подписчики также могут высказать свое мнение в комментариях, задать вопрос как частного, так и общего характера.

— Создание «Онлайн-приемных» в наших сообществах в социальных сетях связано с современными реалиями, — комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — В связи с режимом повышенной готовности офисы компании остаются закрытыми или работают в ограниченном режиме. Мы считаем, в данном случае, нашим клиентам необходимо предоставить максимально широкий выбор возможностей для получения консультаций. Инстаграм, ФБ, ВК, Одноклассники — это в первую очередь площадки для общения. Поэтому мы решили интегрировать в них наши сервисы и задействовать этот ресурс для коммуникаций с потребителями. Уверен, многим гораздо проще написать поставщику услуг в социальных сетях, чем искать другие контакты.

С момента введения режима повышенной готовности ООО «Уралэнергосбыт» полностью перевело работу с потребителями в онлайн. Нагрузка на контакт-центр возросла на 40%. Операторы ежедневно отрабатывают более 5 тысяч звонков, получают до 350 обращений через интернет-приемную. Для быстрого реагирования и взаимодействия с клиентами на горячую линию выведены сотрудники из всех отделений компании. Всего на горячей линии работают 80 человек.

По вопросам, связанным с электроснабжением, абоненты могут проконсультироваться по телефону 8-800-2222-500. Операторы на связи с 8.00 и до 19.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00 и до 18.00. Консультации осуществляются и в мессенджере WhatsApp.

Текстовые сообщения принимаются по следующим телефонным номерам:

8-958-160-91-10 — консультации по электроэнергии;

8-902-028-43-29 — консультации по отоплению (для челябинцев, проживающих в зоне теплоснабжения №1).

Для оплаты электроэнергии и передачи показаний создан личный кабинет «Уралэнергосбыт». Новый сервис надежно защищен. Вся информация о начислениях, оплате и передачи показаний хранится в разделе «История». Там же можно посмотреть квитанции на оплату. Оплата и показания отображаются в режиме онлайн. Клиент сразу видит деньги на счете. А при передаче показаний автоматически формируется предварительный расчет. Это удобно. За одно посещение можно решить сразу все вопросы — передать показания, посмотреть начисления и сразу их оплатить.

Кроме того, оплатить электроэнергию можно через дистанционные сервисы компаний-партнеров: мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», систему «Город», в личном кабинете «Челиндбанк» и «Инвестбанк».

Передать показания также можно по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 или на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU