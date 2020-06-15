2020-06-15T11:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

«Месяц назад умерла мама»: в Челябинске от коронавируса скончался молодой работник детской поликлиники

Молодому человеку было всего 24 года
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Водитель не работал с «ковидными» пациентамиВодитель не работал с «ковидными» пациентамиФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Врачи боролись за жизнь молодого человека больше месяца. Все это время он находился на ИВЛ. Ему делали переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Челябинские врачи все время были на связи с федеральными специалистами.

Месяц назад Сергей Гришов потерял из-за коронавируса маму, а теперь ушел сам. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Месяц назад Сергей Гришов потерял из-за коронавируса маму, а теперь ушел сам. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— Водитель не работал с «ковидными» пациентами, не был водителем скорой или неотложки. Первым в его семье заразился отец, позже он выздоровел. Месяц назад от COVID-19 у Сергея умерла мама, — сообщил пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске за выходные коронавирусом заразилось более 200 человек

Рекорд был поставлен в субботу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11-летний школьник утонул в пруду в Челябинской области
В Магнитогорске девушка, делая селфи, упала с четвертого этажа
В Челябинске воровка вынесла из «Ашана» полный рюкзак зубной пасты и косметики
ВТБ открыл офис в Троицке
Минздрав рассказал еще о пяти пациентах, погибших от коронавируса в Челябинской области
«Месяц назад умерла мама»: в Челябинске от коронавируса скончался молодой работник детской поликлиники
«Уралэнергосбыт» вышел в соцсети
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей
Райффайзенбанк: получите скидку 25% на технику Whirlpool, Hotpoint, Indesit!
В Челябинске за выходные коронавирусом заразились более 200 человек
Пилотный проект: в Челябинске появились площадки для раздельного сбора мусора
Суд огласил приговор экс-омбудсмену Челябинской области