«Месяц назад умерла мама»: в Челябинске от коронавируса скончался молодой работник детской поликлиники
В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Врачи боролись за жизнь молодого человека больше месяца. Все это время он находился на ИВЛ. Ему делали переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Челябинские врачи все время были на связи с федеральными специалистами.
Месяц назад Сергей Гришов потерял из-за коронавируса маму, а теперь ушел сам. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
— Водитель не работал с «ковидными» пациентами, не был водителем скорой или неотложки. Первым в его семье заразился отец, позже он выздоровел. Месяц назад от COVID-19 у Сергея умерла мама, — сообщил пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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