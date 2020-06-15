«Месяц назад умерла мама»: в Челябинске от коронавируса скончался молодой работник детской поликлиники

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:43:01+03:00

Молодому человеку было всего 24 года

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В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Врачи боролись за жизнь молодого человека больше месяца. Все это время он находился на ИВЛ. Ему делали переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Челябинские врачи все время были на связи с федеральными специалистами.

Месяц назад Сергей Гришов потерял из-за коронавируса маму, а теперь ушел сам. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— Водитель не работал с «ковидными» пациентами, не был водителем скорой или неотложки. Первым в его семье заразился отец, позже он выздоровел. Месяц назад от COVID-19 у Сергея умерла мама, — сообщил пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU