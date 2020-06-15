ВТБ открыл офис в Троицке

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:08:56+03:00

В офисе установлены два банкомата, один из которых работает круглосуточно

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Банк ВТБ открыл отделение для физических лиц в г. Троицк Челябинской области. Это 30-я точка обслуживания клиентов ВТБ в регионе.

Жителям Троицка доступна линейка розничных услуг банка: кредитные продукты, счета и вклады, выпуск карт, платежи и переводы, обмен валют.

В офисе установлены два банкомата, один из которых работает круглосуточно. Устройства оснащены бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга, обеспечивающей бесперебойный доступ к наличным. Также офис подключен к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе даст клиентам возможность получать услуги дистанционно.

Отделение полностью соответствуют требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, отметил: «Для нас важно, чтобы клиенты могли выбрать наиболее удобный канал получения банковских услуг. Поэтому одновременно с развитием цифровых сервисов мы открываем и новые точки, если видим на это запрос в регионе. Уже сейчас более тысячи жителей Троицка имеют зарплатные карты ВТБ, и теперь троичанам будет еще комфортнее обслуживаться в нашем банке».

Операционный офис расположен в центре города — по адресу ул. Гагарина, 82. Режим работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).