Минздрав рассказал еще о пяти пациентах, погибших от коронавируса в Челябинской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:50:46+03:00

А про одного, не вошедшего в эту сводку, поведали в мэрии

Изменить размер текста: A A

Третьи сутки подряд в Челябинской области умирают по пять человек, заразившихся коронавирусом. Для региона это антирекорд. До сих пор в области число жертв не превышало 2-3 пациентов за сутки.

В понедельник утром 15 июня стало известно о гибели:

— 73-летней женщины из Магнитогорска;

— 77-летнего пенсионера из Златоуста;

— 65-летнего мужчины и Магнитогорска;

— 47-летней женщины из Челябинска;

— а также 85-летнего пациента из Саткинского района (мужчина умер от обширного ишемического инфаркта мозга, ковид был сопутствующей болезнью).

Помимо этого стало известно, что от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов. Молодой человек стал жертвой семейного очага заражения. Первым в семье переболел отец парня, потом от коронавируса погибла мать. За жизнь Сергея медики боролись более месяца. Все это время молодой человек находился на ИВЛ. Ему делали переливание плазмы и экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Но спасти не смогли.

Количество заболевших за минувшие сутки также стало рекордным: коронавирусом в Челябинской области заболели 182 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU