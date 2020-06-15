В Магнитогорске девушка, делая селфи, упала с четвертого этажа
Несчастный случай произошел в минувшие выходные на улице Лазнина в Магнитогорске. Ради эффектного кадра 18-летняя девушка забралась на крышу старого дома и упала с высоты четвертого этажа.
— Девушка упала в подвальную шахту старых развалин и выжила. Спасатели уложили ее на спинальный щит и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали КП-Челябинск в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
В начале месяца в городе пострадала еще одна девушка, мечтавшая о впечатляющем селфи. Школьница залезла на крышу вагона на железной дороге и задела высоковольтную линию. Девушка получила ожоги 80% тела, за ее жизнь борются челябинские врачи.
На Тургояке молодой человек упал со скалы. Фото: ПСС Челябинской области.
Похожий несчастный случай произошел в Миассе на берегу озера Тургояк. 30-летний мужчина упал со скалы, но тоже остался жив. Спасатели также передали пострадавшего медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU