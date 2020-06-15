В Магнитогорске девушка, делая селфи, упала с четвертого этажа

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:24:21+03:00

Девушка забралась на развалины старого дома и упала в подвал. Фото: ПСС Челябинской области.

В погоне за эффектным кадром она забыла о собственной безопасности

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Несчастный случай произошел в минувшие выходные на улице Лазнина в Магнитогорске. Ради эффектного кадра 18-летняя девушка забралась на крышу старого дома и упала с высоты четвертого этажа.

— Девушка упала в подвальную шахту старых развалин и выжила. Спасатели уложили ее на спинальный щит и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали КП-Челябинск в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В начале месяца в городе пострадала еще одна девушка, мечтавшая о впечатляющем селфи. Школьница залезла на крышу вагона на железной дороге и задела высоковольтную линию. Девушка получила ожоги 80% тела, за ее жизнь борются челябинские врачи.

На Тургояке молодой человек упал со скалы. Фото: ПСС Челябинской области.

Похожий несчастный случай произошел в Миассе на берегу озера Тургояк. 30-летний мужчина упал со скалы, но тоже остался жив. Спасатели также передали пострадавшего медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU