2020-06-15T12:08:34+03:00
Общество

11-летний школьник утонул в пруду в Челябинской области

Говорят, что он отправился купаться один
Лидия ПЕСКОВА
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Место у пруда людное, но мальчишка пошел купаться один.Место у пруда людное, но мальчишка пошел купаться один.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет проверят обстоятельства гибели школьника, который утонул в Златоусте. Мальчик пошел купаться на пруд, расположенный неподалеку от ТРК «Тарелка». Эта прогулка стала последней. Ребенок утонул в пруду.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик был один, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Аналогичная проверка инициирована в Копейске, где в карьере «Песочный» на прошлой неделе утонул местный житель. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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