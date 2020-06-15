11-летний школьник утонул в пруду в Челябинской области
Следственный комитет проверят обстоятельства гибели школьника, который утонул в Златоусте. Мальчик пошел купаться на пруд, расположенный неподалеку от ТРК «Тарелка». Эта прогулка стала последней. Ребенок утонул в пруду.
— По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик был один, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Аналогичная проверка инициирована в Копейске, где в карьере «Песочный» на прошлой неделе утонул местный житель. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU