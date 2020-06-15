«Легкие напоминают плотную резину»: медики рассказали, как умирают от коронавируса в Челябинской области
В Челябинской области уже третьи сутки от коронавируса погибают по пять человек. А в общей сложности с начала эпидемии болезнь унесла жизнь 88 человек. Медики рассказали, почему и как это происходит.
По словам главного эпидемиолога области Александра Выгоняйлова, Челябинская область вышла на плато — прирост заболевших каждые сутки остается стабильным. Однако переболели всего лишь около пяти тысяч южноуральцев. Это небольшой процент населения, поэтому есть шанс спуститься и подняться с любой момент.
Ситуация может ухудшиться, так как граждане не стремятся соблюдать масочный режим. А больные остаются заразными по две и более недели.
Коварство новой инфекции в том, 40% зараженных людей являются бессимптомными носителями вируса. Они не болеют, чувствуют себя прекрасно, но при этом активно заражают окружающих.
— У других больных болезнь наиболее активно проявляет себя на второй и на третьей неделе. Иногда люди отказываются от госпитализации, а потом их приходится везти сразу в реанимацию. Люди умирают от поражения легких, им нечем дышать. У умерших пациентов легкие напоминают плотную резину, — говорит главный внештатный Челябинской области Ольга Сагалова.
Медики призывают отказаться от встреч и тусовок нынешним летом. Да, оно будет не таким, как всегда. Но это следует пережить ради собственной безопасности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU