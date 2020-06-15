2020-06-15T12:51:13+03:00
Общество

«Легкие напоминают плотную резину»: медики рассказали, как умирают от коронавируса в Челябинской области

Регион вышел на плато, однако все может измениться в любую минуту
Лидия ПЕСКОВАИрина ФАДЮШИНА
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Область вышла на плато, но оно нестабильное.Область вышла на плато, но оно нестабильное.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Челябинской области уже третьи сутки от коронавируса погибают по пять человек. А в общей сложности с начала эпидемии болезнь унесла жизнь 88 человек. Медики рассказали, почему и как это происходит.

По словам главного эпидемиолога области Александра Выгоняйлова, Челябинская область вышла на плато — прирост заболевших каждые сутки остается стабильным. Однако переболели всего лишь около пяти тысяч южноуральцев. Это небольшой процент населения, поэтому есть шанс спуститься и подняться с любой момент.

Ситуация может ухудшиться, так как граждане не стремятся соблюдать масочный режим. А больные остаются заразными по две и более недели.

Коварство новой инфекции в том, 40% зараженных людей являются бессимптомными носителями вируса. Они не болеют, чувствуют себя прекрасно, но при этом активно заражают окружающих.

— У других больных болезнь наиболее активно проявляет себя на второй и на третьей неделе. Иногда люди отказываются от госпитализации, а потом их приходится везти сразу в реанимацию. Люди умирают от поражения легких, им нечем дышать. У умерших пациентов легкие напоминают плотную резину, — говорит главный внештатный Челябинской области Ольга Сагалова.

Медики призывают отказаться от встреч и тусовок нынешним летом. Да, оно будет не таким, как всегда. Но это следует пережить ради собственной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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