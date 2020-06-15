«Мыло лучше, чем антисептик»: врачи дали советы, как защитить себя от коронавируса в Челябинске
С 12 мая в Челябинской области действует масочный режим. В любых закрытых помещениях и на транспорте горожане обязаны носить маску. Но в борьбе с вирусом помогают и обычные гигиенические навыки. Медики призывают помнить о них в разгар пандемии.
— Поведением людей сейчас должна двигать бдительность. После ковида мы приобретаем полезные навыки: избегать толпы, ходить пешком, а не ездить на транспорте, и мыть руки, — говорит главный специалист по медицинской профилактики в Челябинской области Ольга Агеева.
Кстати, перчатки, которые следует надевать при походе по магазинам, спасают также от кишечных инфекций. А они в жаркое время года как раз идут в рост.
Маски нужно носить в отдельных пакетиках. Многоразовые повязки не нужно бросать в стирку с обычными вещами.
Руки, по словам медика, лучше мыть с мылом, чем с антисептиком. Кстати, если вы моете руки в общественном месте, то краны лучше, подобно хирургам, закрывать локтем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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