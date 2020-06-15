Каслинский завод отлил памятник снайперу из Якутска

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:06:23+03:00

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Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») завершил работу над памятником к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Статуя якутского снайпера высотой 2,5 метра установлена в столице Республики Саха — Якутске.

Памятник — воплощение неоспоримых достоинств петербургской скульптурной школы, с представителями которой Каслинский завод давно и плодотворно сотрудничает.

Героический образ якутского воина наделен чертами Ивана Николаевича Кульбертинова (1917-1993) — одного из самых результативных снайперов Второй мировой войны. Легендарный представитель якутского народа изображен в момент боя: его крепкая фигура устремлена вперед, за спиной развевается плащ-палатка, в руках — винтовка, которая на войне была его оружием, а в мирной жизни — орудием охотничьего труда. Художественный образ наполнен мощью и победоносным пафосом.

Памятник Снайперу создавался по заказу Министерства по развитию Арктики и делам народов севера Республики Саха (Якутия). Все затраты по его созданию взяла на себя компания «Мечел».

Памятник установлен в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» в Якутске. Торжественное открытие намечено на сентябрь 2020 года.

— Памятник Снайперу стал четвертым по счету монументом, созданным нами для Якутии. Над статуей коллектив завода трудился с особым воодушевлением, поскольку это была возможность в год юбилея Великой Победы выразитьглубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей, — отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

СПРАВКА КП

Каслинский завод основан в 1746 году. Является признанным лидером на российском рынке художественного и архитектурного литья из чугуна. С 2004 года входит в состав одной их крупнейших российских горнодобывающих и металлургических компаний — ПАО «Мечел». В заводском ассортименте более 1200 изделий. Продукция предприятия отмечена множеством наград самых престижных отечественных и международных выставок.

ПАО «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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ИСТОЧНИК KP.RU