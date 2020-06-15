Медики спрогнозировали конец пандемии в Челябинской области
Несмотря на большой прирост заболевших за каждые сутки количество вновь заразившихся коронавирусом на Южном Урале остается стабильным. Это позволило говорить, что область вышла на плато. Однако коронавирус продолжит циркулировать в обществе, пока горожане не изменять свое отношение к этой болезни и не начнут соблюдать введенные ограничения.
— Количество зараженных стабильно растет. Все потому что плохо соблюдаются ограничительные меры. Вирус заносится в организованные коллективы, в том числе в медицинские организации. Пока население не изменит отношение к вирусу, будет стабильный рост, — заявил главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.
В ближайшее время область не собирается сворачивать госпитальные базы.
Кстати, многие горожане с признаками ОРВИ жалуются, что медики из поликлиник не направляют их сдавать мазки на ковид, а ведь за насморком тоже может скрываться коронавирусная инфекция.
— Если человек молод и не имеет сопутствующих патологий, то мазки у него не берут. Такие пациенты не входят в категорию тех, кого направляют на обязательное обследование, — заверила главный инфекционист Челябинской области Ольга Сагалова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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