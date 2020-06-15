2020-06-15T14:31:36+03:00
Общество

Медики спрогнозировали конец пандемии в Челябинской области

Его не видно
Лидия ПЕСКОВА
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Коронавирус умрет, когда каждый наденет перчатки и маску.Коронавирус умрет, когда каждый наденет перчатки и маску.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на большой прирост заболевших за каждые сутки количество вновь заразившихся коронавирусом на Южном Урале остается стабильным. Это позволило говорить, что область вышла на плато. Однако коронавирус продолжит циркулировать в обществе, пока горожане не изменять свое отношение к этой болезни и не начнут соблюдать введенные ограничения.

— Количество зараженных стабильно растет. Все потому что плохо соблюдаются ограничительные меры. Вирус заносится в организованные коллективы, в том числе в медицинские организации. Пока население не изменит отношение к вирусу, будет стабильный рост, — заявил главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

В ближайшее время область не собирается сворачивать госпитальные базы.

Кстати, многие горожане с признаками ОРВИ жалуются, что медики из поликлиник не направляют их сдавать мазки на ковид, а ведь за насморком тоже может скрываться коронавирусная инфекция.

— Если человек молод и не имеет сопутствующих патологий, то мазки у него не берут. Такие пациенты не входят в категорию тех, кого направляют на обязательное обследование, — заверила главный инфекционист Челябинской области Ольга Сагалова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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