2020-06-15T15:46:43+03:00
Общество

Парад Победы в Челябинской области отменили — выходить ли челябинцам на работу

Рассказываем, к чему готовиться 24 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Парад придется смотреть по телевизору, но на работу можно не ходить.Парад придется смотреть по телевизору, но на работу можно не ходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за сложной ситуации с коронавирусом российские регионы отказались от Парада Победы, запланированного на 24 июня. Губернатор Челябинской области также принял решение не выводить военных и технику в этот день. В связи с этим челябинцы засомневались: будет ли этот день выходным, как обещал президент Владимир Путин.

Выходной не отменяется, так как решение сделать этот день нерабочим, принимал Кремль и оно распространяется на всю федерацию. Об этом говорится в официальном документе. Это значит, челябинцы могут строить на 24 июня 2020 года личные планы — идти на работу не нужно.

А парад можно посмотреть по телевизору — с Красной площади. Он начнется в 10.00 по московскому времени и продлится порядка полутора часов.

В ходе торжественного мероприятия организаторы обещают использовать элементы исторического парада 24 июня 1945 года. А вечером над Москвой прогремит салют.

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер объявил данный день нерабочим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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