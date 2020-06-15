Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность южноуральцев во время голосования по поправкам в Конституцию
В понедельник, 15 июня, глава региона ознакомился с тем, как Южный Урал готовится к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ.
— Поправки в основной закон призваны закрепить суверенитет нашей страны, достижения, в первую очередь, в социальной сфере, в других ключевых вопросах жизни государства. Южноуральцы всегда ответственно относятся ко всему, что связано с развитием нашей страны, поэтому принципиально важно максимально информировать людей о ценности каждого голоса.
Отдельно глав региона остановился на вопросах доступности права голосования и безопасности. Процедура должна быть максимально комфортной.
Напомним, ранее Алексей Текслер распорядился обеспечить возможность голосования дома и даже на дачах. На избирательных участках должны быть соблюдены все санитарно-гигиенические требования.
Общероссийский день голосования назначен на 1 июля. В стране объявлен выходной.
ИСТОЧНИК KP.RU