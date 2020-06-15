В Челябинске вынесли приговор следователю, который причастен к убийству бизнесмена

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший следователь и его подельник получили серьезные сроки за серию преступлений и убийство бизнесмена в Челябинской области.

Павел Черепанов работал следователем в отделе полиции Калининского района. В ноябре 2017 года он расследовал уголовное дело о хищении денежных средств и подружился с подозреваемым Николаем Гастевым. Тот предложил Черепанову взятку за возможность остаться под подпиской о невыезде вместо ареста. А потом они вместе решили еще раз ограбить потерпевшую женщину.

Следователь вызвал ее на беседу, а его соучастник ограбил квартиру, вынеся из нее деньги и ювелирные украшения на общую сумму 359 тысяч рублей. Позднее соучастники сдали ювелирные изделия в ломбард и поделили вырученное.

В феврале 2018 года, представившись электриком и строителем, Черепанов с Гастевым получили 56 тысяч рублей от женщины из Миасса на покупку строительных материалов и скрылись.

А спустя месяц Гастев, Черепанов и их знакомый Артур Шель решили ограбить местного бизнесмена, на счету у которого, как они думали, есть 16 млн рублей.

Соучастники подъехали к дому потерпевшего. Когда тот вышел из подъезда, одетый в форму полицейского Черепанов и Шель под надуманным предлогом пригласили его в свою машину и надели наручники. А потом отвезли в безлюдное место в Копейске и, избивая, угрожая пистолетом и применяя слезоточивый газ, потребовали код доступа к мобильному банку и банковским картам.

Не получив желаемого, Гастев за ноги выволок потерпевшего из машины и задушил его буксировочным тросом. После этого соучастники забрали его банковские карты, телефон и ключи от автомобиля, а тело убитого скинули в овраг. Не сумев завладеть деньгами потерпевшего, они решили украсть его «Мерседеса». Эта машина в итоге и вывела на преступников полицейских.

— Черепанов и Шель получили 20 и 15 лет колонии строгого режима соответственно. Черепанов дополнительно лишен звания «лейтенант юстиции», а до этого он был уволен из органов. С Черепанова также взыскано 338 тысяч рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного кражей имущества, — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Уголовное дело убийцы Гастева выделено в отдельное производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU