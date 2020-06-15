2020-06-15T16:44:48+03:00
Общество

Перед большим кризисом: в Челябинске увеличились продажи премиальных авто

При этом, в столицах спрос наоборот снизился
Андрей МОСКВИЧЕВ
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При этом наибольший прирост у соседей из ЕкатеринбургаПри этом наибольший прирост у соседей из ЕкатеринбургаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пора закупаться: в Челябинске на фоне пандемии стали чаще покупать автомобили премиум-класса. Об этом говорит анализ рынка за первые четыре месяца 2020 года.

Как сообщает издание «Полит74» с ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», в целом рост продаж в столице Южного Урала составил 3 процента. Таким образом, Челябинск вошел в десятку российских мегаполисов, где люди стали чаще покупать премиальные машины.

Что примечательно, в Москве кризис наоборот испугал автолюбителей. Там продажи снизились практически на 11 процентов. В то же время у наши соседи из Екатеринбурга решили закупиться пока есть деньги. Там рост премиум-сегмента составил 14 процентов за тот же период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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