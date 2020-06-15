Готовы ли челябинцы к «разделяйке»: мнение общественников

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:55:39+03:00

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Теперь жители Челябинска будут выбрасывать мусор в контейнеры для разных видов отходов. Контейнеры для смешанного мусора и вторсырья уже появились в новых микрорайонах города. На 25 площадках теперь стоят баки с надписями «бумага, стекло, пластик» — из них отходы еженедельно доставляют на вторсырье. В обычных контейнерах собирают смешанные отходы.

— Всего каких-то полтора года назад случился мусорный коллапс, а сегодня новые микрорайоны, и, по сути, весь регион, становятся пионерами в разделяйке. Коллапс должен был случиться хотя бы для того, чтобы в лету канул «Горэкоцентр» и на смену пришел «ЦКС». К нему, конечно, тоже имеются замечания, но надо отдать должное — и стремление к развитию есть. И в «ЦКС», и в мэрии верят в светлое будущее. Свалку рекультивируют, начали разделять отходы, вот поставят еще семь тысяч баков на колесиках и можно ожидать улучшения воздуха, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Для жильцов же открылся неизведанный мир, ведь делить отходы надо еще в квартире и только потом раскладывать по ящичкам. Скоро ли у челябинцев сформируется полезная привычка? И не отнимут ли пальму первенства у эковывоза бомжи, которые дежурят у контейнеров и успевают отсортировать выброшенное быстрее, чем подъедет мусоровоз?

Также напомним, что министерство образования области планирует ввести специальные уроки для школьников по раздельному сбору мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU