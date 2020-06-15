Вкусный подарок: спасенный в Челябинске львенок празднует день рождения
Спасенный челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном львенок Симба празднует свой День рождения. Для животного и других обитателей приюта подготовили настоящий пир со специальным тортом из мяса.
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Как сообщает издание «Челябинск Сегодня» с ссылкой на самого зоозащитника, сегодня, 15 июня, на праздновании присутствуют городские активисты, которые помогали спасти львенка и делились информацией о нем в социальных сетях. Они же и подготовили пир.
— Кто захочет поздравить, они могут посылочку передать, перевод сделать. На днях нам даже из Германии женщина 50 евро отправила и открытку с наступающим днем рождения. Из Москвы отправили посылочку: большие пакеты для мусора, потом книжки, мягкую игрушку с открыткой и пожеланиями, — рассказал Карен Даллакян.
У спасенного в Челябинске львенка Симбы появилась новая «подруга».
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