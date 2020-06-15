2020-06-15T19:19:01+03:00
Общество

Вкусный подарок: спасенный в Челябинске львенок празднует день рождения

Не так давно о Симбе написали мировые издания
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Львенка ждет настоящий мясной тортЛьвенка ждет настоящий мясной тортФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Спасенный челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном львенок Симба празднует свой День рождения. Для животного и других обитателей приюта подготовили настоящий пир со специальным тортом из мяса.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

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Как сообщает издание «Челябинск Сегодня» с ссылкой на самого зоозащитника, сегодня, 15 июня, на праздновании присутствуют городские активисты, которые помогали спасти львенка и делились информацией о нем в социальных сетях. Они же и подготовили пир.

— Кто захочет поздравить, они могут посылочку передать, перевод сделать. На днях нам даже из Германии женщина 50 евро отправила и открытку с наступающим днем рождения. Из Москвы отправили посылочку: большие пакеты для мусора, потом книжки, мягкую игрушку с открыткой и пожеланиями, — рассказал Карен Даллакян.

У спасенного в Челябинске львенка Симбы появилась новая «подруга».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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