«Вирус не ушел»: Текслер предупредил челябинцев о бдительности

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:15:29+03:00

Коронавирус по-прежнему рядом. Не теряйте бдительности! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник в регионе случился взрывной прирост инфицированных: плюс 182 заболевших

Изменить размер текста: A A

Несколько недель в нашей области фиксируется не менее ста новых случаев COVID-19 в сутки. Сегодня, 15 июня, грянул антирекорд: 182 заболевших.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 июня 00:00 00:00

Губернатор через соцсети обратился к жителям: не теряйте бдительности!

— Ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе осложнилась. Большое количество наших земляков оказались на больничных койках, в том числе, с ковидными пневмониями. 25 — на аппаратах ИВЛ, за их жизни борются врачи. Вирус никуда не ушел, он не прощает легкомыслия и безответственности, — пишет Алексей Текслер.

Эпидемия обретает формы семейных очагов. Пример: в Каслях собрались родственники на мероприятие, даже из соседней области. Итог — 10 заболевших. Люди пренебрегают требованием самоизоляции.

— Молодой человек приехал из другого региона с высоким уровнем заболеваемости. Общался с пожилыми родителям. У него выявили ковид. Сам переболел. Но заразил родителей, отец скончался, — сообщает глава региона.

Подводит невнимательное отношение к самочувствию. Многие ходят на работу, не обращая внимание на тревожные симптомы, поздно обращаются ко врачу. Позднее обращение чревато серьезными последствиями даже в молодом возрасте, отмечает глава региона.

— Вирус угрожает каждому. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию, быть осторожными, заботиться о себе и своих близких. Ограничить общение в больших компаниях, минимизировать посещение мест массового скопления людей, — призывает Текслер.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июня 2020: снова пять смертей (подробнее).

Минздрав рассказал еще о пяти пациентах, погибших от коронавируса в Челябинской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU