2020-06-15T19:15:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вирус не ушел»: Текслер предупредил челябинцев о бдительности

В понедельник в регионе случился взрывной прирост инфицированных: плюс 182 заболевших
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Коронавирус по-прежнему рядом. Не теряйте бдительности!Коронавирус по-прежнему рядом. Не теряйте бдительности!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несколько недель в нашей области фиксируется не менее ста новых случаев COVID-19 в сутки. Сегодня, 15 июня, грянул антирекорд: 182 заболевших.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 июня

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— Ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе осложнилась. Большое количество наших земляков оказались на больничных койках, в том числе, с ковидными пневмониями. 25 — на аппаратах ИВЛ, за их жизни борются врачи. Вирус никуда не ушел, он не прощает легкомыслия и безответственности, — пишет Алексей Текслер.

Эпидемия обретает формы семейных очагов. Пример: в Каслях собрались родственники на мероприятие, даже из соседней области. Итог — 10 заболевших. Люди пренебрегают требованием самоизоляции.

— Молодой человек приехал из другого региона с высоким уровнем заболеваемости. Общался с пожилыми родителям. У него выявили ковид. Сам переболел. Но заразил родителей, отец скончался, — сообщает глава региона.

Подводит невнимательное отношение к самочувствию. Многие ходят на работу, не обращая внимание на тревожные симптомы, поздно обращаются ко врачу. Позднее обращение чревато серьезными последствиями даже в молодом возрасте, отмечает глава региона.

— Вирус угрожает каждому. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию, быть осторожными, заботиться о себе и своих близких. Ограничить общение в больших компаниях, минимизировать посещение мест массового скопления людей, — призывает Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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