2020-06-15T18:53:12+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 16 июня 2020: короткое потепление перед грядущим похолоданием

Какой будет погода в Челябинске 16 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В городе тепло, но не жаркое - самое время для летних прогулок.В городе тепло, но не жаркое - самое время для летних прогулок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На этой неделе в Челябинск вернулось тепло. После жары за +30 градусов оно не кажется изнуряющим, зато дни стоят по-настоящему теплые, ясные. К сожалению, их будет на так уж много. Рассказываем про погоду в Челябинске на 16 июня 2020 года.

В ночь на вторник, 16 июня, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают нам +9...+11 градусов тепла. А уже днем воздух в городе прогреется до +25...+27 градусов. В городе будет ветрено, облачно, но без осадков.

Небольшой дождик и усиление ветра Гидрометцентр обещает на среду. Температурный режим останется прежним: днем 17 июня до +27 градусов.

А уже со среды температура понизится до +17...+19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Челябинске на 16 июня 2020: короткое потепление перед грядущим похолоданием
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