Погода в Челябинске на 16 июня 2020: короткое потепление перед грядущим похолоданием
На этой неделе в Челябинск вернулось тепло. После жары за +30 градусов оно не кажется изнуряющим, зато дни стоят по-настоящему теплые, ясные. К сожалению, их будет на так уж много. Рассказываем про погоду в Челябинске на 16 июня 2020 года.
В ночь на вторник, 16 июня, синоптики Челябинского гидрометцентра обещают нам +9...+11 градусов тепла. А уже днем воздух в городе прогреется до +25...+27 градусов. В городе будет ветрено, облачно, но без осадков.
Небольшой дождик и усиление ветра Гидрометцентр обещает на среду. Температурный режим останется прежним: днем 17 июня до +27 градусов.
А уже со среды температура понизится до +17...+19 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU