Все по новой: в Челябинске возобновили скандальную стройку у ЧелГУ

16 Июнь 2020 2020-06-15T21:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пора бить тревогу: в Челябинске возобновили скандальную стройку жилого дома напротив главного корпуса ЧелГУ. Ранее против уплотнения застройки выступили в городской прокуратуре.

По словам районного депутата Николая Ольховского, сегодня, 15 июня на участок по улице Братьев Кашириных, 100 вновь вывели строительную технику, несмотря на то, что сейчас идет разбирательство о законности постройки дома. Ранее жители соседних домов пожаловались на уплотнительную застройку.

— У прокуратуры есть заключение экспертов о том, что застройщик превысил все мыслимые и немыслимые нормы уплотнительной застройки. Идет суд, в результате которого должно быть признано незаконным разрешение на строительство, выданное «командой Дубровского». А застройщик просто строит, и все… — пишет в соцсетях депутат.

По информации же от мэрии сейчас подрядчик готовит объект к консервации, поэтому и вывел технику на участок. На это потребуется около трех недель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU