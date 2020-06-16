2020-06-15T21:12:53+03:00
Общество

Все по новой: в Челябинске возобновили скандальную стройку у ЧелГУ

Ранее строительство остановили из-за нарушений в уплотнении застройки
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Стройка идет практически под окнами другого дома. Фото: Николай ОльховскийСтройка идет практически под окнами другого дома. Фото: Николай Ольховский
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Пора бить тревогу: в Челябинске возобновили скандальную стройку жилого дома напротив главного корпуса ЧелГУ. Ранее против уплотнения застройки выступили в городской прокуратуре.

По словам районного депутата Николая Ольховского, сегодня, 15 июня на участок по улице Братьев Кашириных, 100 вновь вывели строительную технику, несмотря на то, что сейчас идет разбирательство о законности постройки дома. Ранее жители соседних домов пожаловались на уплотнительную застройку.

— У прокуратуры есть заключение экспертов о том, что застройщик превысил все мыслимые и немыслимые нормы уплотнительной застройки. Идет суд, в результате которого должно быть признано незаконным разрешение на строительство, выданное «командой Дубровского». А застройщик просто строит, и все… — пишет в соцсетях депутат.

По информации же от мэрии сейчас подрядчик готовит объект к консервации, поэтому и вывел технику на участок. На это потребуется около трех недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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