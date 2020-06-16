2020-06-16T06:06:08+03:00
Общество

Жителей Челябинска возмутила пропажа охранников из больших магазинов

Именно эти люди могли бы следить за соблюдением масочного режима
Лидия ПЕСКОВА
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Охранников в магазинах давно не видно.Охранников в магазинах давно не видно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Читатели КП-Челябинск заметили, что из больших магазинов в Челябинске пропала охрана. Таким образом, видимо, торговые сети пытаются сэкономить на зарплатах сотрудников. Но в пандемию охранники как раз очень нужны: они могли бы заботиться о здоровье сотрудников магазина и посетителей.

— На днях была в «Детском мире» у цирка. Ни одного охранника в зале. Зато полно покупателей. Многие пришли с детьми и без масок. Перчатки тем более никто не носит. Я считаю: у входа здесь должен стоять охранник и заставлять людей надеть маски, — говорит читательница КП-Челябинска Ольга.

В торговом зале только продавцы. Фото: читатель КП-Челябинск.

В торговом зале только продавцы. Фото: читатель КП-Челябинск.

Женщина рассказала, что на днях она также была в отделении Пенсионного фонда России. Прием посетителей там ведется строго по записи. Без маски в здание никого не пускают и каждого посетителя заставляют обрабатывать руки при входе. Аппарат с антисептиком тут стоит бесконтактный. Риск заразиться коронавирусом при таких мерах защиты равен нулю.

Кому-то лень повесить ценник, поэтому покупатели вынуждены перебирать товар руками. Фото: читатель КП-Челябинск.

Кому-то лень повесить ценник, поэтому покупатели вынуждены перебирать товар руками. Фото: читатель КП-Челябинск.

— Обрабатывать руки обязательно нужно и посетителям магазинов, ведь люди трогают товар руками, — возмущается Ольга. — А в «Детском мире» я нашла витрину с подарочными пакетами, где вместо ценников весит надпись: «цена указана на товаре». Это значит, что каждый пакет в течение перебирают десятки рук.

Накануне главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил, что область вышла на плато. Однако количество зараженных стабильно растет из-за несоблюдения ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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