Аэропорт Челябинска возобновляет круглосуточный режим работы

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:18:11+03:00

Теперь в аэропорту самолеты смогут взлетать и садиться при любых метеоусловиях. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Курчатов» два месяца не работал в первой половине дня из-за ремонта аэродрома

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Сегодня, 16 июня, челябинский аэропорт «Игорь Курчатов» переходит на круглосуточный режим работы. Два месяца он не принимал пассажиров в первой половине дня. Расписание меняли из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

— На аэродроме произведена замена светосигнального оборудования, установлена система огней высокой интенсивности. Новое оборудование позволит обеспечить условия для взлета и посадки самолетов при любых метеоусловиях. Также на аэродроме закончены работы по уширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ремонт аэродрома продолжается. На объекте задействовано 195 работников и 72 единицы техники. Первый замминистра транспорта РФ Александр Нерадько отметил, что работы нужно закончить в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU