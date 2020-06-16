Власти Челябинска помогут семье 24-летнего водителя детской поликлиники, умершего от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:18:22+03:00

Сергея Гришова не стало 14 июня, на следующий день после похорон мамы. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

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Сестра-двойняшка водителя детской поликлиники №1 Сергея Гришова попросила помощи в похоронах. Коронавирус забрал у Ирины маму, а после ее похорон не стало и брата, полтора месяца пролежавшего на ИВЛ. Девушка находится в декрете с маленьким сыном. А отец тоже болен COVID-19.

Буквально за несколько часов челябинцы собрали нужную сумму. В соцсетях Ирина поблагодарила всех, кто не оставил ее один на один с горем.

Помогут семье и местные власти.

— Администрация Челябинска окажет материальную помощь семье Сергея Гришова на организацию похоронных мероприятий. Также, свою посильную финансовую поддержку семье готов оказать коллектив МАУ «Челябмедтранс», — сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU