Власти Челябинска помогут семье 24-летнего водителя детской поликлиники, умершего от коронавируса
Сестра-двойняшка водителя детской поликлиники №1 Сергея Гришова попросила помощи в похоронах. Коронавирус забрал у Ирины маму, а после ее похорон не стало и брата, полтора месяца пролежавшего на ИВЛ. Девушка находится в декрете с маленьким сыном. А отец тоже болен COVID-19.
Буквально за несколько часов челябинцы собрали нужную сумму. В соцсетях Ирина поблагодарила всех, кто не оставил ее один на один с горем.
Помогут семье и местные власти.
— Администрация Челябинска окажет материальную помощь семье Сергея Гришова на организацию похоронных мероприятий. Также, свою посильную финансовую поддержку семье готов оказать коллектив МАУ «Челябмедтранс», — сообщили в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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