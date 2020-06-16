Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:19:08+03:00

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 млн рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше — минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше — 5,99%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Максимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей — 15,99% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (для готовой недвижимости). Cумма кредита — от 300 000 до 50 000 000 руб.

Максимальная ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше — 8,5% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, наличия зарегистрированного залога, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности. Cумма кредита — от 300 000 до 8 000 000 руб.

Максимальная ставка по кредитам на покупку строящегося или готового жилья у ключевых партнеров Банка — 15,79% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (для готовой недвижимости). Cумма кредита — от 300 000 до 50 000 000 руб.

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU