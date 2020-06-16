2020-06-16T07:58:33+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска осудили за кражу трусов

Он украл из магазина нижнее белье на 5 тысяч рублей
Екатерина АНДРЕЕВА
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Вор позарился на нижнее белье в ТК «Башня».Вор позарился на нижнее белье в ТК «Башня».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Какие только дела не приходится рассматривать судьям. Так, в суде Тракторозаводского района рассмотрели уголовное дело о краже…трусов. Белье на 5 тысяч рублей украл в торговом комплексе «Башня» 37-летний челябинец. Он умыкнул трусы, пока продавец была занята другими посетителями.

— Челябинец свою вину признал в полном объеме. Мировым судьей он признан виновным по статье «Кража», ему назначено лишение свободы на 9 месяцев, условно, с испытательным сроком на полтора года, — рассказал помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Артем Харин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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