Нападающий челябинского «Трактора» Томаш Гика стал отцом

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:18:15+03:00

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В семье нападающего «Трактора» Томаша Гики и его супруги Катержины родился сын. Кроха появился на свет 15 июня в 16:16. Радостным событием поделились в пресс-службе хоккейного клуба.

— Назвали мальчика Томашеком. Рост 50 сантиметров, вес — 3603 грамма. Как рассказал новоявленный отец, мама и ребенок в порядке, чувствуют себя хорошо. Коллектив хоккейного клуба «Трактор» сердечно поздравляет молодых родителей, желает всей семье здоровья, счастья, любви и всесторонней поддержки!

Томаш поделился фотографиями малыша в своем инстаграме. В посте хоккеист поблагодарил супругу за сына.

hykaofficial No words need it...welcome my son love you @_kbauerka_ for everything you have done it! thanks to @fnmotol. #babyHyka #family #thebestdayever #happiness

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ИСТОЧНИК KP.RU