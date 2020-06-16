ЧМК произвел прокат для строительства Амурского газоперерабатывающего завода

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:26:10+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил более 1,5 тыс. тонн проката для строительства Амурского газоперерабатывающего завода Газпрома.

Листовой прокат и балка ЧМК изготовлены для заводов по производству металлоконструкций в Кургане, Орске и Златоусте. Уже оттуда изделия комбината поступят на Амурский газоперерабатывающий завод.

Поставила продукцию ЧМК торговая компания «Мечел-Сервис».

Амурский газоперерабатывающий завод будет выделять гелий, этан и другие углеводороды из природного газа, планируемого к поставке в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Снабжение завода природным газом будет осуществляться с осваиваемых Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

Предполагается, что Амурский ГПЗ станет вторым по объему переработки природного газа и крупнейшим в мире по производству гелия (до 60 млн. кубических метров в год). Выход на полную мощность планируется в 2025 году.

СПРАВКА

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU