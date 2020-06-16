Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июня 2020: число больных перевалило за пять тысяч, четыре новые смерти

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:24:14+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июня составляет 5131 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние данные о количестве зараженных в Челябинской области

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На Южном Урале продолжается рост заболевших COVID-19. На утро 16 июня количество зараженных коронавирусом в Челябинской области перевалило за пять тысяч — 5131. За прошедшие сутки заболели еще 138 человек.

Сейчас от коронавируса лечатся 2451 южноуралец. Вчера выписали из больниц 97 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 2560 пациентов.

29 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

Снова резко пополнилась летальная статистика. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека: три женщины 82, 44 и 56 лет и мужчина 59 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU