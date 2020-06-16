2020-06-16T09:33:04+03:00
Общество

История с собакой, спасенной из реки Миасс в Челябинске, получила продолжение

Мы узнали подробности истории и что с ней теперь
Ирина ФАДЮШИНА
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У челябинца, который забрал собаку (на фото она слева), уже есть питомецУ челябинца, который забрал собаку (на фото она слева), уже есть питомец
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История с дворняжкой, которую спасли из реки Миасс, получила продолжение. Ребята, участвовавшие в спасении четвероногой, забрали ее к себе домой. Казалось бы, все хорошо, но тяга к вольной жизни оказалась сильнее. Во время прогулки собака вывернулась из ошейника и пустилась в бега. Поймать ее не смогли.

Трогательная история спасения не оставила равнодушными челябинцев. Пользователи соцсетей начали искать парня, спустившегося в реку, чтобы поблагодарить его. Оказалось, что в «спасательной операции» участвовало несколько человек.

Первой собаку заметила челябинка Елена.

— Мы с подругой приехали погулять на набережную. Я фотографировала красивый закат и заметила, что в воде кто-то плывет. Сначала подумала, что это выдра, но животное было слишком большое. Потом я поняла, что это собака, — рассказала она. — Я закричала: «Там собака!».

Сначала собаку попытались переманить на противоположный берег, к органному залу «Родина». Но в итоге она уплыла от «Мегаполиса» ближе к музею.

Елена вспомнила, что у нее в машине есть трос и начала искать добровольцев, готовых спуститься к реке. Согласился парень, который и стал героем видео. Собака была слишком напугана.

— Парень спустился, а она кусается, не дается. У меня в багажнике лежала тряпка, я скинула, чтоб в нее завернули собаку, — продолжает Елена.

На вид собаке от семи месяцев до года. Скорее всего, она родилась на улице и боится людей. В воде с ней была вторая собака. По словам очевидцев, ее вытащили спасатели, и она убежала сразу. Собаки провели в воде около трех часов. Как они попали в реку, не совсем понятно, но, скорее всего, они спустились туда самостоятельно.

В Челябинске неравнодушные люди спасли собаку.Видео: сообщество "Типичный Челябинск", ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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